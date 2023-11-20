В России заявили о возможном изменении отношения к Израилю в Западной Европе

Позитивное отношение в Западной Европе к Израилю может измениться. Такое предположение сделал глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Позитивное отношение в Западной Европе к Израилю может измениться. И если там рассчитывают обо всем договориться, задействовав связи, деньги и медиа, то расчет может не оправдаться», — отметил сенатор.

По его мнению, с «либеральными элитами Лондона и Парижа можно договориться», при этом с «мусульманской улицей договориться нельзя».

Алексей Пушков объяснил, что ни в Лондоне, ни в Берлине, ни в Тель-Авиве не понимают, что рост численности мусульманского населения в составе европейских стран сказывается на общественном климате и политической атмосфере по отношению к Израилю.

Сенатор добавил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, предлагая европейцам принять у себя два миллиона мусульман из Газы, пытается решить проблему, как он считает, «непокорного анклава, порождающего палестинский терроризм в лице ХАМАС».

В конце октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант рассказал, что военная операция в секторе Газа будет долгой. Он также подчеркнул, что израильская операция в секторе Газа потребует стойкости от сил безопасности.