Глава МИД Ирана попросил РФ добиться мира на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян попросил своего российского коллегу Сергея Лаврова о помощи РФ в установлении мира на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, опубликованном по итогам обсуждения ситуации в секторе Газа.
«Амир Абдоллахиян назвал важным предотвращение этнических чисток и вынужденной миграции жителей Газы и Западного берега реки Иордан. Он подчеркнул необходимость того, чтобы Россия играла более активную роль в достижении мира и безопасности в регионе», — передает ТАСС заявление внешнеполитического ведомства Ирана.
Ранее из зоны палестино-израильского конфликта в Москву спецрейсом МЧС России из Каира была доставлена очередная группа эвакуированных граждан РФ и членов их семей. В МИД России сообщили об эвакуации 120 россиян, включая 68 несовершеннолетних, из сектора Газа 19 ноября, передает RT.