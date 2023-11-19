Глава МИД Ирана попросил РФ добиться мира на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян попросил своего российского коллегу Сергея Лаврова о помощи РФ в установлении мира на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, опубликованном по итогам обсуждения ситуации в секторе Газа.