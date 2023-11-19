Захарова ответила на обвинения Санду о вмешательстве РФ в выборы

«Смешно это слышать о вмешательстве в выборы Молдавии от президента Молдавии, которая имеет румынское гражданство. Больше, чем проводит чужеродные интересы в Молдавии Санду, проводить нельзя», — заявили Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал заявления президента Молдавии о том, что Россия якобы не уважает граждан республики. Он напомнил о результатах недавних муниципальных выборов, где победу одержала не ее партия.

До этого Майя Санду заявила, что у Молдавии нет общих тем для обсуждения с Россией. При этом глава страны обвинила РФ в неуважении интересов граждан Молдавии. Также Санду возложила на РФ вину за сокращение объемов поставок газа в республику. Также она заявила о попытке Москвы сменить власть в Кишиневе.