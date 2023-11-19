Путин может принять участие в саммите G20
Президент России Владимир Путин может провести первое за долгое время совместное мероприятие с западными лидерами. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия-1»Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«Российский президент и лидеры западных стран впервые за долгое время могут стать участниками одного и того же мероприятия. На следующей неделе состоится виртуальный саммит большой двадцатки, и Владимир Путин, как ожидается, примет в нём участие», — рассказал Зарубин.
По его словам, кроме того, на следующей неделе планируется телемост лидеров БРИКС и мероприятие в Минске по линии ОДКБ с участием Путина.
Также президент РФ примет в Москве лидера Таджикистана Эмомали Рахмона и посетит международную конференцию по искусственному интеллекту.
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