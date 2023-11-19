Путин может принять участие в саммите G20

«Российский президент и лидеры западных стран впервые за долгое время могут стать участниками одного и того же мероприятия. На следующей неделе состоится виртуальный саммит большой двадцатки, и Владимир Путин, как ожидается, примет в нём участие», — рассказал Зарубин.