Медведев отреагировал на высказывания Байдена о пути США к прогрессу
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в «ВКонтакте» раскритиковал высказывания президента Соединенных Штатов Джо Байдена о способах, применяемых США с тем, чтобы обеспечить свою безопасность.
Ранее Байден в статье для Washington Post сообщил, что конфликты вокруг Украины и Израиля принесут прогресс США.
«Великие трагедии и потрясения могут привести к огромному прогрессу, который делает мир безопасней, а США — более защищёнными», — признал американский лидер.
Медведев отметил, что слова Байдена — «не оговорка по Фрейду или невнятный старческий бред, а квинтэссенция американской доктрины безопасности».
В ее рамках промышленные площадки получают заказы, уточнил зампред Совбеза, а США обеспечивают свою безопасность. Интересы и жизни людей из других стран, добавил он, Вашингтон не волнуют.