Медведев отреагировал на высказывания Байдена о пути США к прогрессу

Ранее Байден в статье для Washington Post сообщил, что конфликты вокруг Украины и Израиля принесут прогресс США.

«Великие трагедии и потрясения могут привести к огромному прогрессу, который делает мир безопасней, а США — более защищёнными», — признал американский лидер.

Медведев отметил, что слова Байдена — «не оговорка по Фрейду или невнятный старческий бред, а квинтэссенция американской доктрины безопасности».