Кадыров: Чечня отправила 30 тонн гуманитарной помощи в Газу

Муфтий Чеченской Республики (ЧР) Салах-Хаджи Межиев доставит свыше 30 тонн груза до нуждающихся жителей сектора Газа. Борт МЧС во главе с представителем республики уже выдвинулся из Египет. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Доставит свыше 30 тонн груза до нуждающихся жителей сектора Газа дорогой БРАТ, муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев. Он возглавляет чеченскую делегацию. Наши представители уже встретились в Египте с сотрудниками отделения «Красного полумесяца», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Он уточнил, что Кадыров уточнил, что продукты питания и товары первой необходимости были закуплены Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Средства выручены по итогам благотворительной акции «Дети Чечни — детям Палестины».