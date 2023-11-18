МИД России вызывал временного поверенного Чехии

Власти Чехии наложили «санкции» на дипломатическую недвижимость России в Чехии. В МИД России назвали это «правовым произволом» и пообещали ответные меры.

В МИД России накануне был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Й.Чистецки. Дипломату заявили «решительный протест» из-за постановления правительства Чехии от 15 ноября.

Этим документом Прага внесла российское ФГУП «Госзагрансобственность» в чешский национальный санкционный список и «заморозила» активы предприятия. Кроме того, чешские власти запретили управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества РФ на территории Чехии.

Чистецки было «жёстко указано на недопустимость подобного правового произвола».