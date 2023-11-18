Кремль: Путин узнал о возможных диверсиях со стороны Запада

Песков заявил, что у Путина есть основания говорить о возможных диверсиях Запада
Президент России Владимир Путин неспроста заявляет о том, что Запад собирается устроить диверсии из-за бесполезности рестрикций в отношении Москвы, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».
Песков отметил, что президент говорит о диверсиях потому, что «обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить».
«Способны они на многое, циничные, я имею в виду западников [западных лидеров], не гнушаются ничем», — подчеркнул пресс-секретарь.
Песков заметил, что России следует сохранять максимальную собранность, не расслабляться, так как Запад и дальше будет искать варианты давления на РФ.
Рамблер: главные новости