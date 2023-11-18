Кремль: Путин узнал о возможных диверсиях со стороны Запада

Президент России Владимир Путин неспроста заявляет о том, что Запад собирается устроить диверсии из-за бесполезности рестрикций в отношении Москвы, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Песков отметил, что президент говорит о диверсиях потому, что «обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить».

«Способны они на многое, циничные, я имею в виду западников [западных лидеров], не гнушаются ничем», — подчеркнул пресс-секретарь.