Матвиенко оценила Киргизию как председателя СНГ
Председательство Киргизии в СНГ стало весьма результативным: было подписано 17 важных документов. Об этом сообщила спикер Совфеда, глава Совета Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц СНГ Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
Матвиенко отметила, что председательство Киргизии в СНГ стало успешным и результативным. Киргизские коллеги, президент республики смогли провести мероприятия на высоком уровне.
«Они действительно проделали огромную работу», — сказала Матвиенко в эфире телеканала «Россия1».
По её словам, в 2023 году Бишкек стал международной столицей, где проходили важнейшие события на уровне глав государств и правительств, руководителей МИД.
По итогам было подписано 17 важных документов. В частности, это договор о создании международной организации по русскому языку, а также решение о наблюдателях и партнерах СНГ, расширяющее возможности организации. Оно позволяет дружественным государствам участвовать в работе Союза.
Киргизия председательствует в СНГ с 1 января 2023 года. В 2024 году эта обязанность перейдет России.