Песков: Кремль специально не назвал имена участников встречи Путина с бизнесом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле специально не стали разглашать имена тех, кто был приглашён на встречу президента РФ Владимира Путина с участниками крупного бизнеса. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление пресс-секретарь президента сделал отвечая на вопрос о том, был ли приглашён на встречу Михаил Фридман. По словам Пескова, этого было сделано для того, чтобы участникам встречи «было комфортно».
«Мы сознательно не стали давать список участников. По понятным причинам. Чтобы и им было комфортно. Проведение встречи было запланировано в закрытом режиме, с тем чтобы состоялся содержательный разговор, чтобы они спокойно все могли поговорить», — заявил он.
Рамблер: главные новости