Песков: Кремль специально не назвал имена участников встречи Путина с бизнесом

«Мы сознательно не стали давать список участников. По понятным причинам. Чтобы и им было комфортно. Проведение встречи было запланировано в закрытом режиме, с тем чтобы состоялся содержательный разговор, чтобы они спокойно все могли поговорить», — заявил он.