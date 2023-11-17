В Кремле рассказали о подготовке к участию в саммите G20

Россия готовится к участию в виртуальном саммите G20, объявленном Индией, который созывается 22 ноября. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Ведется эта подготовка», — заявил пресс-секретарь президента России.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в сентябре анонсировал проведение саммита «Большой двадцатки» (G20) по видео-конференц-связи до конца 2023 года.

«Скорее всего, это будет в конце ноября», — подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров.