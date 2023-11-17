В Кремле рассказали о подготовке к участию в саммите G20

Россия готовится к участию в виртуальном саммите G20, объявленном Индией, который созывается 22 ноября. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
«Ведется эта подготовка», — заявил пресс-секретарь президента России.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в сентябре анонсировал проведение саммита «Большой двадцатки» (G20) по видео-конференц-связи до конца 2023 года.
«Скорее всего, это будет в конце ноября», — подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее стало известно, что лидеры стран «Большой двадцатки» не смогли договориться об осуждении спецоперации России на Украине в совместном заявлении по итогам саммита G20. Китай и Россия отклонили формулировки, обвиняющие Москву в конфликте. Это подчеркнуло отсутствие общего консенсуса по поддержке Киева.