Путин охарактеризовал отношения с Китаем

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Китая ранее не достигали такой высоты и качества. Об этом сообщает РИА Новости.

«В истории наших государств никогда не достигали такой высоты и такого качества. Имею в виду уровень доверия, который сложился между нашими государствами», — сказал Путин.

Ранее Путин на встрече с заместителем председателя центрального военного совета КНР Чжан Юсю заявил, что контакты между Москвой и Пекином в военно-технической сфере вышли на новый уровень. Как отметил президент, контакты между Россией и Китаем в военной и военно-технической сфере приобретают все возрастающее значение. Он подчеркнул, что в военно-технической сфере на первое место выходит работа стран в космической сфере.

По словам Путина, «высокоорбитальные группировки» и перспективные современные виды вооружения обеспечат безопасность России и Китайской Народной Республики.