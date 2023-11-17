Путин заявил, что Россия не хочет ни с кем рвать отношения

Россия не хочет ни с кем рвать отношения, заявил в ходе пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума российский лидер Владимир Путин. ТАСС

«Мы не хотим ни с кем рвать отношения, мы этого и не делаем. Мы же ничего не захлопываем — ни двери, ни форточки, ни окна», — подчеркнул Путин. RT на русском

По его словам, Россия не собирается закрывать «окно в Европу» и рвать отношения с кем-либо. «Мы ничего не закрываем — у нас нет какого-то конфликта с европейским обществом. У нас с европейскими элитами сложные времена», — заявил глава государства. Lenta.ru