Путин высказался о закрытии окна в Европу

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность закрытия метафорического «окна в Европу» фразой «когда дует, можно и прикрыть чтобы не простудиться».

Заявление было сделано российским лидером на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Также он заявил, что в российской экономике «хорошая погода», в отличие от европейской.

«Мы ничего не закрываем — у нас нет какого-то конфликта с европейским обществом. У нас с европейскими элитами сложные времена», — прокомментировал Путин текущую ситуацию.

До этого Путин заявил, что представители ЛГБТ имеют право выигрывать в культурных конкурсах как часть общества.

«Они тоже, эти темы и эти люди, имеют право на то, чтобы выигрывать, оказывать, рассказывать. <..> Это тоже то, чем живут люди», — подчеркнул глава России.