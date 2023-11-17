Путин: богатства Запада основаны на наследии колониализма и рабства

Президент подчеркнул, что будущее за свободным, многолинейным и многообразным развитием, за широким диалогом гуманитарных сообществ многополярного мира. Российская газета

Путин обратил внимание на попытки в мире фальсифицировать историю. «Тем, кто занимается фальсификацией истории, а таких, к сожалению, всегда было достаточно в переломные моменты истории, подлинное искусство — что называется — кость в горле», — сказал он. RT на русском