Песков рассказал об организации грядущей прямой линии с Путиным
Кремль по традиции соберет вопросы от россиян к предстоящей прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
Журналисты спросили у него, планирует ли Кремль и в этом году собирать вопрос от россиян для прямой линии с Путиным.
«Конечно. Заранее», — ответил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что в 2023 году принято решение объединить прямую линую и пресс-конференцию Путина.
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