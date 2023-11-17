Песков рассказал об организации грядущей прямой линии с Путиным

Кремль по традиции соберет вопросы от россиян к предстоящей прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у него, планирует ли Кремль и в этом году собирать вопрос от россиян для прямой линии с Путиным.

«Конечно. Заранее», — ответил Песков.