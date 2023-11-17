Захарова прокомментировала поставки вооружений Молдавии

Власти Молдавии последовательно добиваются размывания и отмены нейтрального статуса страны, закрепленного в ее Конституции, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с новыми поставками Кишиневу вооружений с Запада. ТАСС

По ее словам, в общей сложности за этот год Молдавия получила от Германии 19 бронетранспортеров Piranha. В ноябре в республику из Франции поступила партия снаряжения, оружия и боеприпасов, а также необходимая для обеспечения «совместимости» армий Молдавии и стран НАТО техника. В планах минобороны Молдавии также приобрести новые системы ПВО, включая радары для мониторинга воздушного пространства и ракеты для перехвата воздушных целей. Парламентская газета