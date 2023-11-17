Названа примерная дата встречи совета СПЧ с Путиным

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об оперативном совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ . Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что детали совещания будут обнародованы позже. Он уточнил, что все остальные мероприятия в рабочем графике Путина 16 ноября носили непубличный характер.

До этого Песков рассказал, что Путин 15 ноября провел встречу с представителями деловых кругов. По его словам, разговор оказался «обстоятельным», обсуждался в том числе вопрос перевода ряда компаний в российскую юрисдикцию. Кроме того, сообщалось о скорой встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмон с Владимиров Путиным. По словам пресс-секретаря главы РФ, таджикстанский лидер посетит Москву на следующей неделе. Информацию о предстоящей встрече также подтвердили в Душанбе.