Решение Швейцарии присоединиться к странам, призывающим к созданию трибунала в отношении России из-за военных действий на Украине , показывает, что нейтралитет страны ушел в прошлое. Об этом говорится в заявлении посольства России в Берне , опубликованном на его сайте.

Дипломаты считают это «предвзятым подходом» и «дипломатией ad hoc, которая с лёгкостью жонглирует своими "принципами" в зависимости от политической конъюнктуры». В четверг, 16 ноября, Швейцария объявила, что присоединяется к странам, выступающим за создание специального трибунала в Гааге для судебного преследования России из-за ее действий на Украине. В сентябре Швейцария присоединилась к новым санкциям Европейского союза против Ирана, которые связаны с поставкой беспилотников для России. Москва поставки неоднократно отрицала.