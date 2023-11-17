Визовые центры РФ во Франции прекратят работу с 24 ноября

Российские визовые центры прекратят работу во Франции с 24 ноября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского посольства.

В дипмиссии пояснили, что будут закрыты визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге.

«По вопросам оформления виз просьба обращаться в консульский отдел посольства Российской Федерации во Франции, генеральное консульство РФ в Страсбурге, генеральное консульство РФ в Марселе и в канцелярию РФ в Вильфранш-сюр-Мер», — пояснили в посольстве.

Там также напомнили, что прием посетителей на оформление виз осуществляется строго

по записи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Франция сорвала участие делегации РФ в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, не выдав представителям российской стороны визы.