Политолог оценила слова Зеленского о «Майдане-3»

«Соединенные Штаты, ну вообще англосаксы - как идеологи, как авторы такой технологии смены политического режима, как цветные революции - очень хорошо осведомлены о том, что это действенный способ. После того, как в начале 00-х годов такие акты прошли во многих странах мира, в том числе на Украине, не раз», - сказала она.