Медведев высмеял слова Зеленского о подготовке Россией операции «Майдан-3»
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Россией операции «Майдан-3» по его смещению. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» российский чиновник пошутил, что теперь Москве придется «скорректировать оперативную заготовку».
Спутал все карты. Засветил план. А то уже все было готово: и нужные люди, и тонны оружия, и российские пранкеры звонили быстроногой [экс-заместителю госсекретаря США Виктории] Нуланд, чтобы готовила пирожки для майданщиков, — написал Медведев.