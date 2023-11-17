Медведев высмеял слова Зеленского о подготовке Россией операции «Майдан-3»

Спутал все карты. Засветил план. А то уже все было готово: и нужные люди, и тонны оружия, и российские пранкеры звонили быстроногой [экс-заместителю госсекретаря США Виктории] Нуланд, чтобы готовила пирожки для майданщиков, — написал Медведев.