"Глава Бандеростана сообщил, что Россия готовит в Киеве операцию "Майдан-3" по его смещению. Черт… Спутал все карты. Засветил план. А то уже все было готово: и нужные люди, и тонны оружия, и российские пранкеры звонили быстроногой бабке Нуланд, чтобы готовила пирожки для майданщиков. Придется скорректировать оперативную заготовку", - с иронией пожаловался он на своей странице "ВКонтакте", комментируя заявления лидера Украины Владимира Зеленского.