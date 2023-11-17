Запад уличили в подготовке к смене политических элит на Украине

"Видим, как на фоне военных неудач и наращивания информационного фона на самом Западе относительно антидемократической и коррумпированной сущности киевского режима его иностранные спонсоры начали готовить почву для смены элит на Украине в попытке законсервировать текущее положение вещей", - указал он. ТАСС

По его словам, это происходит на фоне неудач Вооруженных сил Украины на фронте и коррумпированности элит. «По различным каналам, в том числе через отставных дипломатов, бывших функционеров и военных чинов НАТО, активизированы вбросы с предложениями срочно зафиксировать территориальный статус-кво в надежде на приостановку российской военной спецоперации и отказ от реализации ее целей», — поделился дипломат. Lenta.ru