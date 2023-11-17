Запад начал подготовку к смене украинской политической элиты

Западные страны начали готовить почву для смены политической элиты Украины , чтобы зафиксировать территориальный статус-кво страны, заявил 17 ноября заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству ( ОБСЕ ) Максим Буякевич в ходе выступления на заседании совета организации, его слова приводятся на сайте МИД России .

По его словам, в настоящее время по линии отставных западных дипломатов и бывших функционеров НАТО активизированы вбросы, направленные на то, чтобы зафиксировать статус-кво в надежде на остановку российской спецоперации и отказ от ее целей.

«Видим, как на фоне военных неудач и наращивания информационного фона на самом Западе относительно антидемократической и коррумпированной сущности киевского режима его иностранные спонсоры начали готовить почву для смены элит на Украине в попытке законсервировать текущее положение вещей», — заявил Буякевич.

В последнее время украинские СМИ стали сообщать о противоречиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и военным руководством страны, в том числе главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. В частности, 1 ноября Залужный написал эссе для журнала Economist, в котором подвел итоги боевых действий в целом и контрнаступления в частности, признав преимущество России в небе. По его мнению, в настоящее время ни одна из сторон не способна на яркий прорыв, в связи с чем призвал готовиться к войне на истощение. Позднее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал Залужного, отметив, что публикация вызвала панику в западных странах.