В МИД высказались об отношениях между участниками БРИКС

Объединение БРИКС многогранное, в этом заключается его главная сила, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Своим мнением дипломат поделился в фильме «Новый мир. Китай», который вышел в соцсетях LIFE.ru. Рябков подчеркнул, что доверительные отношения в первую очередь сложились с Индией.

© kremlin

Объединение БРИКС настолько многогранно и многоцветно, наоборот в этом сила, это сообщающиеся сосуды. У нас предельно зрелые, глубокие, доверительные отношения с Индией. Я знаю, что не только мы, но и коллеги в Индии этим очень дорожат, — пояснил Рябков.

Сопредседатель совета Промышленной коалиции БРИКС Дмитрий Любомудров в свою очередь отметил, что организация выступает центром стран незападного мира, которые стремятся установить равновесие между всеми государствами. В связи с этим он призвал налаживать собственные системы контактов и больше узнавать друг о друге.

В условиях мирового кризиса, слома устоявшихся торговых, логистических и финансовых цепочек БРИКС выступает центром консолидации стран незападного мирового большинства, и для построения нового мирового равновесия всем нам нужно глубже узнавать друг друга, налаживать собственные системы контактов и партнёрства без стран Запада, — уточнил Любомудров.