Депутатов Госдумы массово атаковали телефонные мошенники

Депутаты Госдумы подверглись массовой атаке телефонных мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на депутата политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» Дмитрия Гусева.
По словам Гусева, он и его коллеги подверглись массовым атакам мошенников, начиная с 16 ноября 2023 года. Депутатам пишут в мессенджерах от лица руководителей, выспрашивая различную информацию и пытаясь получить деньги в долг.
Конкретно Гусев столкнулся с мошенником, который представился председателем Госдумы по контролю Олегом Морозовым. Так как депутат был проинформирован о подобном виде мошенничества, он сразу все понял и предложил мошеннику встретиться лично, назначив время и место.
«Естественно, на место никто не явился, а мошенники ушли в игнор. Заявления на них уже в прокуратуре», – пишет Mash.
Пострадал ли кто-нибудь из депутатов в рамках данной серии мошеннических акций, не сообщается. Это уже не первый случай, когда мошенники пытаются обмануть россиян на деньги, представляясь им их руководителями.
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