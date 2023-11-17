Депутатов Госдумы массово атаковали телефонные мошенники

Депутаты Госдумы подверглись массовой атаке телефонных мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на депутата политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» Дмитрия Гусева.

По словам Гусева, он и его коллеги подверглись массовым атакам мошенников, начиная с 16 ноября 2023 года. Депутатам пишут в мессенджерах от лица руководителей, выспрашивая различную информацию и пытаясь получить деньги в долг.

Конкретно Гусев столкнулся с мошенником, который представился председателем Госдумы по контролю Олегом Морозовым. Так как депутат был проинформирован о подобном виде мошенничества, он сразу все понял и предложил мошеннику встретиться лично, назначив время и место.

«Естественно, на место никто не явился, а мошенники ушли в игнор. Заявления на них уже в прокуратуре», – пишет Mash.

Пострадал ли кто-нибудь из депутатов в рамках данной серии мошеннических акций, не сообщается. Это уже не первый случай, когда мошенники пытаются обмануть россиян на деньги, представляясь им их руководителями.