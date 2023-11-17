Пушков объяснил «скандальность» слов Байдена о Си Цзиньпине
Слова президента Джо Байдена о китайском лидере Си Цзиньпине действительно «скандальны» и демонстрируют попытки утвердить превосходство США над Китаем. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Си Цзиньпинем, которые прошли на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, Джо Байден заявил, что продолжает считать своего китайского коллегу «диктатором». Эти переговоры стали седьмым контактом глав государств после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей.
По словам сенатора Алексея Пушкова, заявление главы Белого дома стало по-настоящему скандальным, «как бы ни пытался оправдать его теперь» госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Дело не только в том, что оно прозвучало сразу после вежливых переговоров глав двух стран. И дело не в том, что у США и Китая - две разные политические системы. Дело в том, что Байден таким образом как бы пытается утверждать моральное превосходство США над Китаем. И собственное превосходство над китайским лидером», — пояснил российский политик.
Он отметил, что таким образом Байден пытался показать, что в США «демократия», а в Китае «диктатура», а значит, американцы имеют право давать оценки и определять, «кто есть кто в мире».
«Но у США нет такого морального превосходства. По их вине в 21-ом веке погибли и гибнут сотни тысяч людей, многие миллионы стали и становятся беженцами. Это Китай имеет полное право раздавать моральные оценки США, но никак не американский президент», — констатировал Пушков.
Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско 14 ноября, чтобы принять участие в саммите Китая и США и 30-й встрече лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это его первый визит в США за шесть лет. Президент США ранее назвал своей целью на двусторонних переговорах с китайским лидером восстановление нормальных связей с Пекином, включая контакты между военными.
При этом пользователи соцсетей обратили внимание на видео, запечатлевшее реакцию госсекретаря США Энтони Блинкена на слова президента США Джо Байдена, назвавшего своего китайского коллегу Си Цзиньпина «диктатором». В соцсетях решили, что Блинкен в этот момент «хотел провалиться под землю».