Пушков объяснил «скандальность» слов Байдена о Си Цзиньпине

Слова президента Джо Байдена о китайском лидере Си Цзиньпине действительно «скандальны» и демонстрируют попытки утвердить превосходство США над Китаем. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Си Цзиньпинем, которые прошли на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, Джо Байден заявил, что продолжает считать своего китайского коллегу «диктатором». Эти переговоры стали седьмым контактом глав государств после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей.

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По словам сенатора Алексея Пушкова, заявление главы Белого дома стало по-настоящему скандальным, «как бы ни пытался оправдать его теперь» госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Дело не только в том, что оно прозвучало сразу после вежливых переговоров глав двух стран. И дело не в том, что у США и Китая - две разные политические системы. Дело в том, что Байден таким образом как бы пытается утверждать моральное превосходство США над Китаем. И собственное превосходство над китайским лидером», — пояснил российский политик.

Он отметил, что таким образом Байден пытался показать, что в США «демократия», а в Китае «диктатура», а значит, американцы имеют право давать оценки и определять, «кто есть кто в мире».

«Но у США нет такого морального превосходства. По их вине в 21-ом веке погибли и гибнут сотни тысяч людей, многие миллионы стали и становятся беженцами. Это Китай имеет полное право раздавать моральные оценки США, но никак не американский президент», — констатировал Пушков.

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско 14 ноября, чтобы принять участие в саммите Китая и США и 30-й встрече лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это его первый визит в США за шесть лет. Президент США ранее назвал своей целью на двусторонних переговорах с китайским лидером восстановление нормальных связей с Пекином, включая контакты между военными.