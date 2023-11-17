Молдавия перестанет быть членом Межпарламентской ассамблеи СНГ

"После заявления Молдовы о выходе из МПА процедура завершится 8 февраля, и с 8 февраля официально Молдова уже не будет членом Межпарламентской ассамблеи СНГ. Для нашей ассамблеи никакого урона нет. Ассамблея продолжает работать. Это, конечно, огромные потери для самой Молдовы", - сказала спикер Совфеда.