Медведев мемом прокомментировал бюджет США без помощи Израилю и Украине

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев мемом отреагировал на решение президента США Джо Байдена оставить Украину и Израиль без дополнительной помощи. Daily Storm
На картинке изображен украинский персонаж, недоумевающий от отсутствия финансовой поддержки. Расположившийся справа от него вашингтонский союзник пообещал оказать поддержку в следующем году. News.ru
t.me/medvedev_telegram/413
Ранее Джо Байден подписал закон о краткосрочном финансировании правительства Соединенных Штатов, сообщает пресс-служба Белого дома. В документе нет пункта о дополнительной помощи Украине и Израилю. Газета.Ru