В Кремле обосновали жесткие действия против иноагентов

В России иноагенты, многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в политику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в российскую политику», — сказал представитель Кремля.

Обосновывая «достаточно жесткие» действий в отношении тех, кто нарушает действующие законы, связанные с иноагентством, он отметил, что с одной стороны, это идет в контексте «становления большей самостоятельности» России. С другой — направлено на то, чтобы оградить общество «от платного вмешательства извне».

По словам Пескова, первым государством, которое придумало способ борьбы с внешним вмешательством стали США, издав «достаточно жесткий» закон об иноагентах. Песков добавил, что правоохранители РФ занимаются не только иноагентами, идет в целом работа по противодействию преступности и обеспечению безопасности граждан.

10 ноября Минюст пополнил реестр иноагентов.