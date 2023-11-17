Песков назвал неуместной идею о поездке Моргенштерна* в зону СВО

Идеи музыкантов съездить с концертом в зону проведения специальной военной операции, чтобы получить гарантии возобновления выступлений в России, неуместные и невыполнимые. Об этом в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, он не очень хорошо знаком с творчеством рэпера Алишера Моргенштерна* (признан в России иноагентом), который ранее заявил, что рассматривает возможность съездить на передовую с концертами.

«Но из тех крох, о чем я знаю, могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества», - заметил официальный представитель Кремля.

При этом он обратил внимание на то, что рэперу никто не даст гарантий безопасности при поездке на передовую, и ему стоило бы опасаться не властей, а бойцов, так как там «крепкие и суровые парни».

«Постановка вопроса, мол, так уж и быть, я съезжу на фронт, но вы мне дайте гарантию, что потом все будет хорошо, - она неуместна абсолютно. Она неуместна, и, конечно же, это невыполнимо», - заявил Песков

Он также считает, что рэперу не стоит питать иллюзий и «никто ему не будет давать гарантий», так как сами россияне не примут тех, кто ругал страну.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о возможной отмене концерта Моргенштерна* в Дубае. Отмечалось, что власти ОАЭ «внесли его в черный список» из-за статуса иностранного агента, а также нарушения местных законов.

При этом рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* проиграл суд об исключении из списка угроз нацбезопасности Украины. Причиной внесения Моргенштерна* в список в Службе безопасности Украины (СБУ) назвали пропаганду «культа насилия и жестокости, а также употребления наркотических средств», которой исполнитель занимается в своем творчестве. Кроме того, песни рэпера, по мнению СБУ, нарушают закон «Об общественной морали», так как «унижают людей по национальному признаку».