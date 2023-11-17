Песков рассказал, какой будет Россия через 10 лет

Через 10 лет Россия в любом случае будет сильнее, мудрее и богаче. Об этом в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что турбулентность в мире в ближайшее десятилетие может только возрасти, поскольку Запад будет хвататься за свое уплывающее лидерство.

«А мы знаем, что они-то как раз достаточно циничны, они не будут гнушаться ничем для того, чтобы не отпустить вот это ускользающее лидерство. А это чревато различными конфликтами», — сказал Песков.

Россия же через 10 лет «должна быть и будет» сильнее, мудрее и богаче, чем сейчас, добавил представитель Кремля.