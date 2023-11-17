По его словам, "Родина у всех одна", и она "всегда открыта для всех, кроме врагов". "Ведь вы не забывайте, что есть те, кто уехал, есть те, кто сейчас там, за границей, собирает деньги на Вооруженные силы Украины. Пытается помогать армии Украины. Выступает на различных мероприятиях общественно-политических и ругает нашу страну. Во многом клевещет на нашу страну", - привел пример пресс-секретарь президента РФ. ТАСС