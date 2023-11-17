Россияне вряд ли примут обратно тех, кто после отъезда стал ругать свою Родину, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Газета.Ru
По его словам, "Родина у всех одна", и она "всегда открыта для всех, кроме врагов". "Ведь вы не забывайте, что есть те, кто уехал, есть те, кто сейчас там, за границей, собирает деньги на Вооруженные силы Украины. Пытается помогать армии Украины. Выступает на различных мероприятиях общественно-политических и ругает нашу страну. Во многом клевещет на нашу страну", - привел пример пресс-секретарь президента РФ. ТАСС
Он также подчеркнул, что среди покинувших Россию есть много испугавшихся людей, и отметил, что страх — это «нормальное чувство, которое присуще человеку в определенных жизненных ситуациях». Lenta.ru