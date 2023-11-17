Сыну Рамзана Кадырова вручили сразу две награды

Орденом "Трудовая Доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени наградили сына главы Чечни Адама Кадырова, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев. ТАСС
Кроме того, Адаму Кадырову передали видеообращение и приветственное письмо от председателя центрального правления всероссийской общественной организации героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий «Трудовая Доблесть России» Алексея Левина, указал чеченский министр. Lenta.ru
Ранее Ахмед Дудаев сообщил, что Адаму Кадырову вручили орден «За служение религии Ислам» I степени, передает «Ридус». Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков сообщил, что сыну Кадырову был вручен орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» (КБР). Ura.Ru