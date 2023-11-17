Песков возмутился из-за слов о готовности России развязать атомную войну

К сожалению, за последний год мы все чаще и чаще слышим такую безответственную ядерную риторику, мы слышим абсолютно безумные обвинения [в адрес] России в том, что мы готовы, дескать, развязать ядерную войну. Это абсолютно я считаю просто вот именно безумием, недопустимым, — заявил Песков.