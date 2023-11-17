Следующий президент России должен быть "таким же", как Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. ТАСС
Песков отметил, что Путин еще не сообщал о своем намерении баллотироваться, но представитель Кремля надеется, что президент это сделает. «Искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет президентом. А там видно будет», — сказал он. Газета.Ru
Ранее Владимир Путин на встрече с членами ЦИК в Ново-Огарево отметил, что использование современных стандартов привело к тому, что россияне начали больше доверять выборам и избирательной системе. По его словам, об этом свидетельствуют все проводимые социологические опросы и исследования. News.ru