Песков отметил, что Путин еще не сообщал о своем намерении баллотироваться, но представитель Кремля надеется, что президент это сделает. «Искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет президентом. А там видно будет», — сказал он. Газета.Ru