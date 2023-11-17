Михаил Мишустин определил 21 регион северного завоза

Туда при поддержке государства будут доставляться грузы с продовольствием, нефтепродуктами и другими жизненно важными товарами. В список включен 21 субъект РФ: Республика Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Якутия, Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Магаданская, Мурманская, Сахалинская и Тюменская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ.