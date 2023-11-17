Председатель кабмина КНДР встретился с министром природных ресурсов РФ

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов встретился с председателем кабинета министров КНДР Ким Док Хун в ходе визита российской делегации в Пхеньян на заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству в торговой, научно-технической и экономической сфере. Об этом пишет ТАСС.

Как говорится в публикации, в этой встрече также приняли участие заместитель министра иностранных дел Им Чхон Иль, министр физкультуры и спорта КНДР Ким Иль Гук, министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо, а также глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин и посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

Агентство отмечает, что беседа прошла в дружеской атмосфере.

Как пишет ЦТАК, российская делегация покинула Пхеньян 16 ноября. Заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ по сотрудничеству состоялось 15 ноября, о конкретных результатах пока не сообщается.