Председатель кабмина КНДР встретился с министром природных ресурсов РФ
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов встретился с председателем кабинета министров КНДР Ким Док Хун в ходе визита российской делегации в Пхеньян на заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству в торговой, научно-технической и экономической сфере. Об этом пишет ТАСС.
Как говорится в публикации, в этой встрече также приняли участие заместитель министра иностранных дел Им Чхон Иль, министр физкультуры и спорта КНДР Ким Иль Гук, министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо, а также глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин и посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
Агентство отмечает, что беседа прошла в дружеской атмосфере.
Как пишет ЦТАК, российская делегация покинула Пхеньян 16 ноября. Заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ по сотрудничеству состоялось 15 ноября, о конкретных результатах пока не сообщается.
ТАСС отмечает, что на заседании сторонам удалось подробно обсудить пути для расширения и активизации двустороннего обмена и сотрудничества в разных сферах, в том числе экономики, торговли, техники и науки, на основе договоренностей, достигнутых на историческом саммите РФ и КНДР в сентябре 2023 года.