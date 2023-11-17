В МИД раскритиковали США как председателя в АТЭС
«Крайне непростым» был период председательства Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве, так как США оказались плохо подготовленными к ведению цивилизованной дипломатии на равных уровнях. Такое заявление сделал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев, передает РИА Новости.
«Текущий период председательства, приближающийся к своему завершению, был крайне непростым. Американцы, предсказуемо, и это уже стало их фирменным знаком, оказались не готовы к цивилизованной дипломатии, то есть разговору на равных», — заявил он. Бердыев принял участие в саммите АТЭС в Сан-Франциско.
В то же время он заявил, что Россия в рамках участия в саммите АТЭС собирается настаивать на соблюдении форумом своего мандата, продвигая диалог и конструктивное сотрудничество. Он напомнил, что форум АТЭС всегда был своего рода «фабрикой идей» или «проектным офисом», и к этой первоначальной концепции нужно вернуться.
«Будем и далее настаивать, чтобы АТЭС неукоснительно следовал своему мандату, придерживался курса на конструктивное сотрудничество и диалог», — сказал он.