В МИД раскритиковали США как председателя в АТЭС

«Текущий период председательства, приближающийся к своему завершению, был крайне непростым. Американцы, предсказуемо, и это уже стало их фирменным знаком, оказались не готовы к цивилизованной дипломатии, то есть разговору на равных», — заявил он. Бердыев принял участие в саммите АТЭС в Сан-Франциско.

В то же время он заявил, что Россия в рамках участия в саммите АТЭС собирается настаивать на соблюдении форумом своего мандата, продвигая диалог и конструктивное сотрудничество. Он напомнил, что форум АТЭС всегда был своего рода «фабрикой идей» или «проектным офисом», и к этой первоначальной концепции нужно вернуться.