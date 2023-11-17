Правила расчета квот для инвалидов на предприятиях уточнят

Поправками к законопроекту о занятости населения предложили изменить правила расчета квот для инвалидов на предприятиях. Документ планируют рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 17 ноября.

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Действующий закон о занятости приняли в 1991 году и он уже не учитывает в полной мере состояние рынка труда, экономики и современные формы трудоустройства. Группа депутатов и сенаторов во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко подготовили новый документ. Его приняли в первом чтении 15 марта, а затем парламентарии, правительство, работодатели и профсоюзы работали над поправками. Всего к принятию рекомендовали 210 поправок.

В законопроекте хотят закрепить преимущества при трудоустройстве для участников СВО, расширить формы взаимодействия служб занятости с гражданами, ищущими работу.

Особое внимание уделили трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья. При определении квот для инвалидов на предприятиях хотят учитывать численность работников за предыдущий квартал текущего года, а не за последний квартал прошлого года, как установлено сейчас. Регионы будут принимать решение о квотах в соответствии с рекомендациями Минтруда.