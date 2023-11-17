Правила расчета квот для инвалидов на предприятиях уточнят

Поправками к законопроекту о занятости населения предложили изменить правила расчета квот для инвалидов на предприятиях. Документ планируют рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 17 ноября.

Правила расчета квот для инвалидов на предприятиях уточнят
© © Тимур Ханов/ПГ

Действующий закон о занятости приняли в 1991 году и он уже не учитывает в полной мере состояние рынка труда, экономики и современные формы трудоустройства. Группа депутатов и сенаторов во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко подготовили новый документ. Его приняли в первом чтении 15 марта, а затем парламентарии, правительство, работодатели и профсоюзы работали над поправками. Всего к принятию рекомендовали 210 поправок.

В законопроекте хотят закрепить преимущества при трудоустройстве для участников СВО, расширить формы взаимодействия служб занятости с гражданами, ищущими работу.

Особое внимание уделили трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья. При определении квот для инвалидов на предприятиях хотят учитывать численность работников за предыдущий квартал текущего года, а не за последний квартал прошлого года, как установлено сейчас. Регионы будут принимать решение о квотах в соответствии с рекомендациями Минтруда.

При этом предусмотрели возможность организации в регионах бесплатной выездной помощи служб занятости гражданам. Сотрудники помогут подать заявление о трудоустройстве, расскажут о пособиях и льготах. Это важно, например, для маломобильных людей, которые могут работать дистанционно.