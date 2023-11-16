Лавров поддержал сближение Латинской Америки и ЕАЭС

Глава МИД России Сергей Лавров выступил за содействие сближению между Латинской Америкой и ЕАЭС . Его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

«В региональном контексте обсудили ситуацию в Латинской Америке и Карибском бассейне, уделив особое внимание процессам политической и экономической интеграции в этом быстрорастущем регионе мира», — сказал Лавров на переговорах с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Также он отметил, что РФ «приветствует нацеленность Венесуэлы на АЛБА и СЕЛАК». Кроме того Лавров «высказался в пользу продвижения диалога России с ведущими объединениями Латинской Америки и Карибского бассейна и содействию сближению между Латинской Америкой и ЕАЭС».