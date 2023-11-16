Пушков расшифровал обложку The Economist
Журнал The Economist выпустил очередной выпуск с прогностической обложкой «Мир в 2024 году», ее расшифровал сенатор Алексей Пушков.
«В центре – ballot boх – ящик для выборных бюллетеней, что логично. Байден и Си, повернувшись друг к другу спиной, смотрят в разные стороны. Зеленский всматривается в Путина. Над ним изображены бомбы, а над Путиным – голубь мира. У Трампа в голове – знак вопроса: то ли он будет наверху, то ли не будет. Над Зеленским почему-то размещен профиль женщины с хвостом. Время украинского конфликта истекает. Мировые западные валюты падают. А тем временем человеческим мозгом уже управляет машина – в полном соответствии с замыслами трансгуманистов», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что везде на обложке знаки вопроса: «рядом с ядерными ракетами, космическими ракетами, «зеленой энергетикой» и глобальным потеплением... Все зыбко, все под вопросом. Уверенным нельзя быть ни в чем».