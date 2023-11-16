Посольство России отреагировало на закрытие КПП в Финляндии

Посольство: Россия не оставит закрытие четырех КПП в Финляндии без ответа
Россия прорабатывает ответные меры после решения Финляндии закрыть четыре пункта пропуска на общей границе. Об этом в четверг, 16 ноября, заявили в пресс-службе посольства России в Хельсинки.
— Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из данной информации, — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что принятое финским правительством решение о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства.
В настоящее время российская сторона ожидает официальных разъяснений от Министерства иностранных дел Финляндии по вопросам реализации данного решения, передает РИА Новости.
Финское руководство из-за ухудшения ситуации с миграцией на границах приняло решение о закрытии четырех контрольно-пропускных пунктов. В МИД страны объяснили это решение неконтролируемым потоком беженцев из ряда стран, среди которых Сомали, Йемен и Сирия. Руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля заявил, что грузовой трафик между Финляндией и Россией с 18 ноября практически остановится.