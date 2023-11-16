Посольство России отреагировало на закрытие КПП в Финляндии

Россия прорабатывает ответные меры после решения Финляндии закрыть четыре пункта пропуска на общей границе. Об этом в четверг, 16 ноября, заявили в пресс-службе посольства России в Хельсинки.

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— Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из данной информации, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что принятое финским правительством решение о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства.

В настоящее время российская сторона ожидает официальных разъяснений от Министерства иностранных дел Финляндии по вопросам реализации данного решения, передает РИА Новости.