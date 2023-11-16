Захарова анонсировала ответ на санкции Чехии в отношении Госзагрансобственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готовит ответ на санкции Чехии против российского предприятия «Госзагрансобственность».
По её словам, действия властей Чехии являются новым антироссийским шагом в ухудшении отношений между странами.
«Рассматриваем внесение Прагой ФГУП "Госзагрансобственность" в так называемый национальный санкционный список, предполагающее замораживание активов и недвижимости предприятия на территории Чехии, как очередной антироссийский шаг, подтверждающий упорное намерение идти в русле конфронтации с нашей страной. В Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что такая выходка не останется без ответа», — заявила она.
Захарова также добавила, что Россия предпримет все необходимые действия для защиты своих законных интересов.
«Прага в качестве достижения подает тот факт, что она первой прибегла к подобным мерам в отношении российской собственности, однако первенство в таких неблаговидных делах — сомнительная честь и, несомненно, обернется ущербом для инициаторов такой кампании», — добавила она.
Ранее глава МИД Чехии заявил, что правительство страны одобрило замораживание государственной собственности России. Кроме того, чешские власти внесли ФГУП «Госзагрансобственность» в санкционный список — предприятие занималось управлением российской недвижимостью в Чехии.