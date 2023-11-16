Захарова анонсировала ответ на санкции Чехии в отношении Госзагрансобственности

«Рассматриваем внесение Прагой ФГУП "Госзагрансобственность" в так называемый национальный санкционный список, предполагающее замораживание активов и недвижимости предприятия на территории Чехии, как очередной антироссийский шаг, подтверждающий упорное намерение идти в русле конфронтации с нашей страной. В Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что такая выходка не останется без ответа», — заявила она.