Захарова анонсировала ответ на санкции Чехии в отношении Госзагрансобственности

МИД: наложение Чехией санкций на Госзагрансобственность не останется без ответа
Наложение чешскими властями санкций на Госзагрансобственность не останется без ответа со стороны России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. RT на русском
"Рассматриваем внесение Прагой ФГУП "Госзагрансобственность" в так называемый национальный санкционный список, предполагающее замораживание активов и недвижимости предприятия на территории Чехии, как очередной антироссийский шаг, подтверждающий упорное намерение идти в русле конфронтации с нашей страной, - указала она. ТАСС
Захарова добавила, что Москва ожидает официального уведомления чешских властей. Кроме этого, она напомнила, что Чехия располагает имущественными активами в России, поэтому должны понимать, что данный шаг не останется без ответа.
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