Лавров рассказал о "стыдливой" просьбе совбеза ООН по Газе

"Если говорить о позиции международного сообщества, конечно, то, что Совет Безопасности вчера стыдливо попросил объявить лишь одну гуманитарную паузу и не смог поддержать формулировку Генеральной Ассамблеи ООН, которая призвала к гуманитарному перемирию как к шагу на пути прекращения огня, это, конечно, о многом говорит. И прежде всего говорит о позиции Соединенных Штатов и их ближайших союзников", - отметил министр. ТАСС