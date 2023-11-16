Матвиенко переизбрана на пост главы Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

«Мы все знаем Валентину Ивановну как сильного профессионала и эффективного организатора. Она, пользуясь большим уважением среди коллег, делает очень многое для укрепления сотрудничества на пространстве СНГ. Под ее руководством реализуются важные экономические и политические инициативы», — подчеркнул казахстанский спикер.