Матвиенко переизбрана на пост главы Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
Главный орган, отвечающий за организацию деятельности Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств (МПА СНГ), вновь возглавила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое решение на заседании Совета МП СНГ на осенней сессии ассамблеи в Бишкеке (Киргизия) было принято единогласно.
В ноябре истекли полномочия Валентины Матвиенко как председателя Совета МПА СНГ, которые делегируются на один год — одним из вопросов повестки заседания Совета стало избрание его главы.
Как отметил ведущий заседание председатель Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, в рамках работа ассамблеи успешно развивается межпарламентское сотрудничество.
«МПА СНГ стала одним из наиболее эффективных институтов Содружества, который обеспечивает продуктивное сотрудничество между нашими государствами», — заявил он.
Ашимбаев отметил ключевую роль в деятельности ассамблеи председателя Совета Федерации и главу Совета МПА СНГ Валентины Матвиенко.
«Мы все знаем Валентину Ивановну как сильного профессионала и эффективного организатора. Она, пользуясь большим уважением среди коллег, делает очень многое для укрепления сотрудничества на пространстве СНГ. Под ее руководством реализуются важные экономические и политические инициативы», — подчеркнул казахстанский спикер.
Он предложил переизбрать Валентину Матвиенко на пост председателя Совета МПА СНГ на новый срок — все его коллеги по Совету, спикеры национальных парламентов стран СНГ поддержали такое решение единогласно.