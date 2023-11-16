Медведев высказал уверенность в победе России

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 16 ноября, выразил уверенность в победе России.

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— А что нам нужно? Нам нужна победа! И она будет! — заявил он, выступая перед активистами МГЕР по случаю 18-летия организации.

Медведев также поздравил активистов и высказал надежду, что они поспособствуют победе России, передает РИА Новости.

В конце сентября зампред Совбеза заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до уничтожения «киевского режима».

Недавно президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, когда можно будет закончить специальную военную операцию на Украине. Глава государства также заявил, что Россия не начинала войну на Украине. По его словам, Москва, напротив, старается эту войну закончить.

До этого президент также заявил, что Запад спровоцировал конфликт на Украине для того, чтобы сдерживать развитие России.