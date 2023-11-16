Мэр Тюмени ответил на новости о «слиянии» города с Екатеринбургом

Мэр Тюмени Руслан Кухарук заявил, что новости о слиянии города с Екатеринбургом появились из-за некорректной передачи его слов о расширении сотрудничества. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на Кухарука, что Тюмень и Екатеринбург в будущем могут стать частью одной агломерации. Мэр отмечал, что идут «агломерационные процессы» и «планомерное движение двух субъектов, двух муниципалитетов навстречу друг другу».

Позже Кухарук сообщил, что новости о слиянии Тюмени и Екатеринбурга — «конечно, некорректная информация». Он подчеркнул, что говорил не о фактическом объединении, а о совместной работе по интересным для обоих городов программам.

Мэр отметил, что Тюмень и Екатеринбург связаны давней дружбой и межмуниципальным сотрудничеством. Это «способствует экономической интеграции, укреплению взаимовыгодных отношений в рамках действующего законодательства».